大阪の夜を光で彩る「JRA ILLUMINAITION by Hanshin Racecourse」の点灯式が21日、KITTE大阪・サンクンガーデンで行われ、ゲストとしてフリーアナウンサーの森香澄（30）が登壇した。

真っ白なドレス姿で登場した森。会場がある大阪についての印象を聞かれると「街は活気がよりあるイメージ。たこ焼きも好きだし、お好み焼きも好きなので基本は好きですけど、粉モンにご飯がいけるほどには関西になじめていないのかな」と笑顔で正直な感想を口にし、会場の笑いを誘った。

今、ハマっていることについては「最近はせいろ蒸しにハマっています。元々は体型管理で始めたけど、おいしいし、ずぼらだけど続けられるし、私は麻辣湯（マーラータン）が好きなんですけど、今は人気すぎてお店だとめちゃくちゃ並ぶので、食べようと思ってから1時間ぐらい掛かってしまうけど、せいろでも麻辣湯風を作れるので」と流行の料理にもチャレンジしていると明かした。

今回の点灯式は「「JRA ILLUMINAITION by Hanshin Racecourse」。それにちなみ競馬についての質問が飛ぶと「今も大きいレースの時は予想もしますし、今でも競馬関係でご縁をいただいて仕事をさせていただいています。ウイニング競馬で私のことを知ってくださった方も多いと思いますし“ウイニング競馬の時から見ていました”とお声掛けしていただくのでうれしいです」とニッコリ。テレビやイベント、そしてスポーツ紙でも予想するだけに「競馬に例えると（日本唯一の直線コースを馬走る夏の名物レースとして有名な）アイビスサマーダッシュぐらい一瞬で駆け抜けました。1分もないです（笑い）。体感それぐらい。ありがたいことに作品も続けて入らせてもらって、バラエティーもイベントもたくさん呼んでもらったので、いろんな人に感謝していたら1年終わっていました。びっくりしました。（自分自身の）レース内容は非常に充実していました」と2025年をさすがのコメント力で表現し会場のファンを沸かせた。

当イルミネーションは競馬未経験層をメインターゲットに、競馬場自体をレジャー施設として認知されることが目的。「幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景」をテーマにファンタジーな世界観でイルミネーション空間を演出する。開催期間は21日から25日まで。