全国高校駅伝が21日、京都市内で行われ、1区は学法石川(福島)の増子陽太選手が日本選手最高記録を更新。西脇工（兵庫）の新妻遼己選手も従来の日本選手最高記録を上回るなど、ハイレベルなレースとなりました。

各校のエースが集う最長10.0キロの全国高校駅伝1区。これまでの日本選手最高記録は、前回大会八千代松陰の3年生だった鈴木琉胤選手(現早稲田大1年)がマークした28分43秒でした。

雨が降る中、5000mも14分21秒ほどで通過。ハイペースで進む中、増子選手、新妻選手共に序盤から順調なペースで駆け抜けます。

7キロ付近で増子選手と新妻選手の戦いとなり、増子選手が従来の日本選手最高記録を大幅に上回る28分20秒で区間賞を獲得。新妻選手は28分40秒をマークし、区間2位となりました。

レース後、増子選手は、「3年間通して苦しい時期が多くて、この駅伝も自分の中で心配な部分があって、日本人最高出せるかな、区間賞取れるかなって不安な気持ちでいっぱいだった」と明かします。それでも、「沿道からの応援も大きくて自分の力になって、たくさんの人たちに支えられてきた3年間なので自分だけの力じゃないですし、そういった方々の応援なので、今日は応援ありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。

レースは学法石川が3区で栗村凌選手が区間賞の力走。1区から先頭を譲らず、2時間00分36秒の大会新記録で初優勝を飾りました。2位の仙台育英(宮城)も従来の大会記録を上回るハイレベルな戦いとなりました。