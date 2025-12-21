¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¸º¤ËÂç´ä´ÆÆÄ
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤¬21Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò»Ï¤á¤¿¡£12¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬2ÏÈ¤Ë¸º¤ê¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥»¥¹¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤½¤³¡Ê¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡16¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÏÈ¤Ï3.5¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÀ©¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡20ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ëº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï24¡Á27Æü¤Ë¿å¸Í»Ô¤Ç¿ÆÁ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢U¡½21´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¤ÏU¡½23¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£