２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権最終日で、女子フリーに出場した三原舞依（シスメックス）が万感の演技を見せた。

（デジタル編集部）

今季限りでの引退を表明している三原。集大成となる、会心の演技だった。笑顔を見せてリンクに下りた２６歳の三原は、冒頭の３回転ルッツ―３回転トウループなど７つのジャンプをすべて着氷。滑らかなスケーティングで、スピンやステップでは最高難度のレベル４を次々と獲得した。演技終盤になっても、切れは変わらず、美しい曲線を描き続けた。最後のステップを終えると、そのままうずくまった三原は、氷に顔をつけ、万感の思いに浸っているようだった。得点はフリー１２７・８６点、合計１９０・６３点。第２グループを終えて暫定トップに立った。

リンク脇で見守る中野園子コーチのもとに寄り、抱きしめられると、涙がこぼれたように見えたが、得点を待つ間は、手でハートマークを作るなど、再び笑顔になった。

２０２２年のグランプリ（ＧＰ）ファイナルを制するなど活躍。ただ、ジュニア時代から難病の若年性関節炎やけがと闘ってきていて、競技生活も苦難の連続だった。それでも、同じ神戸市出身の坂本花織（シスメックス）らと切磋琢磨。何度もはい上がってきた。

今大会前に正式に今季限りの引退を表明した２６歳。最後の全日本は、はじけるような笑顔で終えた。