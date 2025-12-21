きゃりーぱみゅぱみゅ（36）が、21日放送のTOKYO FM「きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter＃0」（日曜午後12時30分）にパーソナリティーとして出演。最近の悩みを明かした。

きゃりーは「チョコレートチャンククッキーに妊婦中、ハマっちゃって。クッキーモンスターになっちゃって」と明かした。さらに「ビタミン系のコンビニとかに売ってるしゅわしゅわの健康ドリンク…ビタミン100みたいなのもすごい飲むようになって。急になんか、すごいすっぱい物と甘い物がもっと大好きになって食べたりとか」と話した。

そして「今もちょっと母乳育児を続けてはいるんだけど、『もっと水を飲んでください』みたいなの言われて。私、水を飲むのあまり得意じゃないんだけど、意識してやってみたりとか」と明かした。

さらに「最近は顔が傷だらけで。めちゃくちゃベビーにひっかかれまくるの。それが今、悩み」と明かした。そして「この前、皮膚科行って。ひっかかれたのが色素沈着みたいになっちゃってって言ったんだけど、それも『母乳が終わってからにしましょう』みたいな感じで。今、コンシーラー青塗り女でやらせていただいてます」と話した。

すると。11月に結婚を発表したゲストのPerfumeあ〜ちゃん（36）が「そんなふうにマジ見えない。マジ、ナチュラル」と反応し、「体験してみないと分かんない現場の意見があるんだー。その点に関してはマジ大先輩だからいろいろ教えてほしいよ。これからよろしくね、ママ」と言った。