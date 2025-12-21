Image: PLOWS

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

財布が、分離する。そんな発想、ありましたか？ 札入れと小銭入れ、2つのパーツが「合体」して一つの財布になる。それが「dritto Bill & dritto Coin」です。

このユニークなギミックに心惹かれたなら、その合理的な設計思想のファンになるかもしれません。

膨らむ、入らないの二律背反を解決する分離ギミック

Image: PLOWS

「dritto Bill & dritto Coin」は札入れ（dritto Bill）と小銭入れ（dritto Coin）がそれぞれ独立したパーツとして設計されていて、カードを挿し込んで合体します。

普段は一体型の二つ折り財布として、紙幣10枚、カード4枚、小銭15枚という十分な容量を確保。

そして会食やちょっとした外出の際には、小銭入れを分離して薄い札入れだけにしたり、逆に近所の買い物には小銭入れだけを持ち出したりと、容易に持ち方を調整できます。

直線の美学。ミニマルを極めた佇まいとイタリアンレザーの質感

Image: PLOWS

その名はイタリア語で「まっすぐ」を意味する「dritto」に由来。名前が示す通り、デザインでは直線を基調とした潔い美しさが際立ちますよね。

余計な装飾を排したミニマルなフォルムは、ビジネスでもカジュアルでも馴染む気品を漂わせます。

外装に使われているのは、イタリアの名門タンナー「バタラッシー・カルロ社」が生み出す「プエブロ」という革です。

新品時は毛羽立ちのあるザラっとした独特の風合いを持つこの革は、使い込むほどに艶が生まれ、深い色合いに帯びていく。まさに育てるのが楽しみになる革財布です。

使い手の所作まで美しく。細部に宿るデザイナーの哲学

Image: PLOWS

所有者にとっての使いやすさを徹底的に考える設計思想が隅々にまで息づいているのも、この財布の魅力です。例えば、カードスロットは利き手を選ばない左右対称設計。外装は贅沢な一枚革で仕立てられ、どの角度から見ても美しい佇まいを崩しません。

Image: PLOWS

留め具には、イタリアPRYM社製のホックを採用。こうした細部へのこだわりが、財布を手に取り、開くという日常の何気ない所作を洗練します。

シーンに応じて姿を変える柔軟性と確かな収納力、そして時代に流されない普遍的なデザイン。「dritto Bill & dritto Coin」は、自分のスタイルを大切にする人におすすめできる逸品です。毎日持ち歩くモノだからこそ妥協しない選択を。分離/合体がもたらす新たな財布の在り方を、以下リンクから覗いてみてください。

形を変える、革新の二つ折り財布。洗練と機能を一つに。シーンで選べるスマート設計！ 21,507円 セット早割20%off machi-yaで見る

＞＞形を変える、革新の二つ折り財布。洗練と機能を一つに。シーンで選べるスマート設計！

Image: PLOWS

Source: machi-ya