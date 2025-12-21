「冬服買い足そうかな、、」→【ユニクロ】へ！ 40・50代におすすめ♡「マニア愛用トップス」

冬の日常着を買い足しやすい【ユニクロ】ですが、豊富な商品展開を前に「どれにしよう……」と迷ってしまうことも。そこで今回は、真似しやすい40代ファッションを提案する@ko.wearさんが愛用している、ユニクロのトップスに注目。数あるアイテムのなかからおしゃれさんが実際に着こなしているトップスは、大人の垢抜けにひと役買ってくれるかも！

サイズと色次第で表情を変えるスウェットシャツ

【ユニクロ】「スウェットシャツ」\2,990（税込）、「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

ユニセックス展開のスウェットシャツはサイズとカラーの選択肢がとにかく豊富。キメの細かなスウェット素材のため、キレイめコーデにも合わせやすいのが大人におすすめのポイントです。マイサイズできっちり着こなしたり、オーバーサイズでゆるりとこなれ感を演出したりと、サイズ次第で表情を変えられそう。発色豊かなブルーのシャツを重ねれば、グッと旬のプレッピーな雰囲気に。

タックインもスマートにキマるショート丈カーデ

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

メリノウールを100%使用し、上半身に柔らかく寄り添ってくれそうなクルーネックのカーディガン。知的なグレーの色味と程よくコンパクトなシルエットは、着崩さずに着るだけで大人コーデに端正なムードが漂います。プルオーバーのようにも着回しやすいショート丈のため、パンツへのタックインスタイルも着膨れ感なく着こなせそうです。

オーバーサイズのフランネルシャツで脱無難を

【ユニクロ】「フランネルシャツ」\3,990（税込）

両面起毛のあたたかみのある風合いが冬らしく、単調に見せないシャツ。ボタンを上まで留めてかっちりとさせた着こなしと、ルーズなユニセックスサイズとのギャップによって、脱無難を図れそうです。羽織りとしても着回せるため、複数のトップスを重ねたレイヤードコーデにも挑戦してみて。

多彩な着回しに活用できるヒートテックTシャツ

【ユニクロ】「超極暖ヒートテッククルーネックT」\2,990（税込）

肌面は高密度で起毛させつつ、表地はなめらかな風合いに仕上げられている、ヒートテック®︎素材のクルーネックTシャツ。ピタピタとフィットしすぎないラインのおかげで肌着感が軽減。インナーとしてだけでなく一枚着としても着られる、マルチに活躍が見込める一着です。

writer：かんだちほ