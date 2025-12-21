新調したばかりのクリスマスツリーが、たった一晩で…？猫さん一家によるまさかの犯行の様子に、笑ってしまう視聴者さんが続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破し、「お母さんの絶望感がw」「親子でツリーに大ダメージ入れてるのほんとに好き」といったコメントが寄せられました。

【動画：クリスマスツリーが一晩で再起不能に→カメラを確認すると…『猫一家による犯行の瞬間』に爆笑】

再起不能のクリスマスツリー

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、クリスマスシーズンならではの猫あるあるな光景。新品のクリスマスツリーを飾った翌朝、リビングの扉を開けたママさんを待っていたのは、倒されたツリーと猫さんたちだったそうです。

とはいえ、この程度は想定内と特に怒らずにツリーを立てようとするママさんでしたが、なんと支柱の一部が折れて取れているではありませんか！たった半日で破壊されたツリーを前に、ママさんも絶望感漂う声を出してしまったといいます。

容赦のない猫さん一家

深夜の様子を見守りカメラで確認してみると、まず娘の「オデコ」ちゃんがツリーの後ろへ回り、息子の「豆大福」くんも合流。そして、少しじゃれたオデコちゃんが走り去った後…、後ろへ回った豆大福くんが豪快に倒す瞬間がばっちりと映っていたそうです。

豆大福くんが悪びれた様子もなく寛ぐ中、父の「秀吉」くんがツリーに追い打ちをかけるように遊び始めたそう。しかしその後、まだ起きていたパパさんが直していたため、この時点では壊れていなかったようですが…。

犯ニャンは誰…？

パパさんが部屋を出た後。世話好きの血が騒いだのか、今度は母の「ひまわり」ちゃんが引っ張って倒し、まさかのツリーを毛繕い。犯ニャンはひまわりちゃんか、それとも先に大ダメージを与えていた豆大福くんか…。一家総出でツリーにダメージを与える姿に笑ってしまいます。

再起不能だったツリーですが、驚くことにパパさんが新たな支柱を作ってくれて、より頑丈になったそう。クリスマスまで何とか持ちこたえてくれそうですね。

投稿には「えっ！？えーーー！ツリーの足を折ったとな？？！！」「猫ちゃんがいる家あるあるですねww」「犯行動機がお世話好きな犯人らしくて可愛すぎるw」「これもクリスマスの風物詩ですなぁ」「父ちゃんすげー！！」「クリスマスまでツリーが無事でありますように」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、秀吉くん一家と先輩猫のひのきちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。時に予想外のことをやってのける猫さんたちの面白い姿や可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。