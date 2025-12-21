【最旬テイストのスポーティ】は、パンツでさりげなく取り入れて

2025年冬のトレンドの一つがスポーティ。トラックジャケットやスウェットなど、1点投入で即旬のスタイリングが完成します。数あるアイテムの中から、今回はパンツをピックアップ。リラクシーなはき心地なのに、今っぽさ抜群です。

【RHC ロンハーマン】が【グラミチ】に別注した女性らしいシルエットのイージパンツ

「フリースパンツ」各\20,900【グラミチ】

フリース素材のイージーパンツを【RHC ロンハーマン】で【グラミチ】に別注。裾にゴムを施すことで丈感と股下のボリュームが調整でき、女性がはきやすいシルエットに。【グラミチ】の象徴とも言えるウェビングベルトとロゴは、パンツと同色を採用し、大人っぽく着用できます。

【ジャーナル スタンダード】別注色がレトロな「ファイヤーバード」のトラックパンツ

「別注BB TRACK PANTS JSSP」\12,100【アディダス オリジナルス】

鮮やかなカラーとスリーストライプスにフィーチャーし、リラックスフィットに仕立てた【アディダス オリジナルス】の「ファイヤーバード」。今シーズンローンチされたばかりベロア生地から【ジャーナル スタンダード】のエクスクルーシブカラーのパンツが登場。クレイカラーに、スリーストライプスはブラウンカラーでポイントを効かせた配色に。レトロなカラーリングが今の気分にぴったり。

【シップス】即章のようなサイドラインが上品な洗練トラックパンツ

「ピンタック ジャージー ライン パンツ」各\15,950【シップス プライマリー ネイビー レーベル】

一般的なトラックパンツより、ジャージー感が薄く、タウンユース向けに仕上がっているパンツ。その理由はヒップ周りにあまりボリュームをつけず、ワタリから裾に向かって太めのシルエットになっていること。さらにセンタープレスのようにピンタックでつまみを入れ、きれいめニュアンスをプラス。コットン混で天然風な風合いを持つ、布帛のようなすっきりとした素材に、即章のようなサイドラインが脚長効果も発揮します。

【レイ ビームス】別注のこなれ感のある【チャンピオン】のトラックパンツ

「スウェット パンツ」各\14,300【チャンピオン×レイ ビームス】

ヴィンテージウォッシュ加工したスウェットパンツは、【レイ ビームス】の別注デザイン。ユーズド感のある柔らかな風合いと自然なアタリが特徴で、こなれた印象を与えます。広めのウエストリブがポイントであり、快適なフィット感を提供。バックポケット付き。

ストレスフリーなはき心地だけではなく、脚長効果も期待できるデザインが多めなのも魅力。ジャケットに合わせて抜け感のあるスタイリングを楽しんで。

※価格はすべて税込みです