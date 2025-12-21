猫さんが暮らすお家に赤ちゃんがやってくると、まるでベビーシッターのように子守りをし始めたという猫さん。あまりに微笑ましい光景がTikTokに投稿されると190万回以上も再生され、「いい兄貴だなあ」「心温まりました！」「素敵な成長記録ですね～」といった声が寄せられました！

【動画：赤ちゃんをやさしく見守る実家の猫→『５年後』、久しぶりに対面すると…】

お家に赤ちゃんがやってくると…

TikTokアカウント「猫のはっさく（@hassaku0804）」さまでは、投稿者さんと一緒に暮らす「はっさく」くんの日常が投稿されています。

今回紹介する投稿は、はっさくくんではなく、投稿者さんのご実家で暮らす「ハク」ちゃんという猫さんに関する心温まる光景です。

ハクちゃんが暮らすお家に赤ちゃんがやってきた頃のこと。ハクちゃんは赤ちゃんに興味津々だったようで、赤ちゃんがスウィングチェアに乗っていると、まるであやすようにゆらゆらと優しく揺らしてあげることもあったのだとか！

真似して隣にゴロン♪

さらに、布団の上で赤ちゃんが横になっていると……

なんと隣にやってきて、大きなあくびを1つした後で一緒にゴロン♪とにかく赤ちゃんの近くにいたい気持ちが強かったというハクちゃん。

さらに、赤ちゃんの隣で、まるで人間のように仰向けになり、行儀よくウトウトと眠りに就く姿も……。育児疲れ中のお母さんですか？

あまりにも可愛い赤ちゃんの姿に、母性が爆発してしまったハクちゃんなのでした！

心温まる猫さんの育児記録に賞賛の声

その5年後、大きくなった女の子とハクちゃんが久しぶりに対面すると……

隣に寝転び、穏やかな空気が流れていました！今でも会えば仲睦まじい様子を見せてくれるのだそうです。

赤ちゃんのお世話を率先して行うハクちゃんの姿は、TikTokでも大きな話題に！投稿は記事執筆時点で190万回も再生され、「いい兄貴だなあ」「心温まりました！」「素敵な成長記録ですね～」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「猫のはっさく」さまは、普段は投稿者さんの愛猫・はっさくくんの様子が更新されています。可愛らしい鳴き声が特徴的なはっさくんにぜひ癒されてくださいね！

ハクちゃん、投稿者さん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫のはっさく（@hassaku0804）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。