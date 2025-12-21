全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。今季限りでの現役引退を表明している三原舞依（シスメックス）は、女子フリーで127.86点をマーク。合計190.63点とし、最後の全日本を終えた。

全日本でのラストダンスに、三原は全ての思いを込めた。会場を埋めた観客だけでなく、選手も関係者席から「舞依ちゃん頑張れー」とエールを送り、フリーが始まった。

ジャンプを次々に決め、伸びやかなスケーティングで会場を魅了。死力を尽くして演技を終えると、しばらく立ち上がれず。降り注ぐ大歓声の中で、三原は泣いていた。涙を流す観客もいた。

「ありがとうございますと声に出しながら（フリーを）スタートした。幸せいっぱいの競技人生だったと思います。最後のポーズをとったあと、自分でもびっくりするくらいの涙が込み上げてきた」

開幕前日の18日、今季限りでの現役引退を表明。「今シーズンが18年の集大成としてラストのスケート。自分の納得のいく演技をして、笑顔で終えられたら」。19日のショートプログラム（SP）は、演技後に満面の笑み。この日は涙を浮かべた後、キス＆クライでは柔らかく笑っていた。

病気や体調不良など数々の困難に立ち向かい、四大陸選手権2度制覇や2022年にはグランプリファイナルも制した。記録と記憶を刻んだ26歳が、国内最高峰のリンクに別れを告げた。



