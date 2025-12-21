お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「二つ折り財布」と「長財布」どちら派かを調査した。

財布は「二つ折り派」「長財布派」どっち？（※生成AIで作成）

「私は絶対に長財布派」と断言したのは、花妃。その理由は「新札が好きだから」だそうで、レシートすらも折りたくないのだとか。一方で、「長財布はやっぱり結構かさばるから、二つ折りとかそういうのを買おうかなと思うことはある」ことを明かした。

とんずは、現在持っているのは三つ折りの財布だという。ただ、それまでは長財布を使っていたと話しつつ、「財布は、誕生日とかで人からもらうもんやと思ってるから、いま使ってるものも親にもろたし。買ってくれた人次第（で財布の種類は変わる）」と持論を展開しつつ、どちら派でもないことを説明した。

アンケート結果では、80票の回答があり、「二つ折り財布派」が57パーセント、「長財布派」が43パーセントで、「二つ折り財布派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

二つ折り財布派いわく、「持ち歩くものは小さくしたい」とのことで以下のような意見が集まった。



「長財布はズボンのポケットに入りづらいので、ずっと二つ折り財布を使ってます」



「メインの財布は二つ折りで、100円・500円はコインシリンダー。そのほかの小銭はカバンやポッケにダイレクトイン」



とんずも、「タバコケースに、どんどんどんどん小銭がたまっていく」とコメント。小銭は適当な所にしまうタイプなのだという。

長財布派は、「お札やチケットなどをキレイに入れておきたい」という考えの人が多かった。

「お札はもちろん、はるかぜに告ぐのサイン入りチケットも、妻とのツーショットプリクラも、イオンで買い物すると出てくる絶対に買わない商品の割引券も折らずに入れられるので、社会人になってからはずっと長財布を愛用しています」

そのほか、「財布を持ち歩いていない」という人も多く、以下のような意見も寄せられた。



「昔は長財布を使っていましたが、キャッシュレスになったのでいまはもう財布を持ち歩いていません。二つ折りのカードケースにクレジットカードなどを数枚入れてるだけです」



「花妃さんと同じで、ピン札のまんまがいいです️。（長財布は）場所を取るので、いまは100均のミニポーチに硬貨1000円分ぐらいだけ入れて持ち歩いています」

アンケート結果を見た花妃は、「いまはちっちゃいカバンとかも流行ってるから、持ち物をコンパクトにしたい人が多いのだろう」と推察していた。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より