柏木陽介氏の引退試合で加藤茶さんがキックインセレモニーに登場した

柏木陽介氏の引退試合が12月21日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催されたなか、キックインセレモニーではサプライズゲストとして大物タレントが登場し、スタジアムは盛り上がりを見せた。

参戦するメンバーは「YOSUKE FRIENDS」と「KASHIWAGI GENERATIONS」に別れ、「YOSUKEFRIENDS」には浦和時代に共闘した阿部勇樹氏、興梠慎三氏らを中心にしたメンバーが出場。「KASHIWAGI GENERATIONS」には本田圭佑や内田篤人氏ら日本代表で共にプレーした選手が名を連ねた。

試合に先立ちキックインセレモニーが行われたが、ここでスペシャルゲストとして「ザ・ドリフターズ」のメンバーでタレントの加藤茶さんがサプライズで登場。キックインセレモニーでは珍しくマイクが用意された。

雨も降り注ぐなかで「足元も悪い中ご苦労様です」と話し始め、「だいぶ寒いとは思いますけど、今日は盛り上がって楽しんでいきましょう。あたくしが芸能人の加藤茶でございます」と挨拶と自己紹介をして笑いを取った。

さらに「みなさん寒いけど風邪をひかないように」と言いつつも自身がくしゃみをする十八番のギャグを披露。スタンドからは異例の「加トちゃんペ」コールが鳴り響いた。（FOOTBALL ZONE編集部）