アジア各国の強化促進へ…国際親善試合の不確実性にも対応

アジアサッカー連盟（AFC）は12月21日、新たなナショナルチーム向け公式大会「AFCネーションズリーグ」を導入する方針を正式に発表した。

競技レベルの向上、運営面の効率化、商業価値の拡大を目的とした構造的な大会として、今後、具体的な大会形式や日程などが詰められていく。

FIFAインターナショナルマッチウィンドウにおける対戦相手の確保難、親善試合の不確実性、運営コストの高騰、ロジスティクスの煩雑さといった現状の課題に対し、同大会の導入によって改善が期待されている。レベルの近い国同士による対戦で競技バランスを保ちつつ、カレンダーの安定化とコスト削減も図る。さらに、放送局やファンへの訴求力の強化も意識した戦略的大会となる。

AFC事務総長のダトゥ・セリ・ウィンザー・ジョン氏は「AFCネーションズリーグは、47の加盟協会の発展を支援するコミットメントにおける重要な一歩」と強調。「質の高い試合へのアクセスを保証しつつ、物流やコストの問題を解消することを目指す」と述べた。

また同氏は「商業パートナーからも強い関心が寄せられており、ファンにとっても非常に魅力的な製品になる」との見解を示している。

大会の詳細については今後、関連委員会での協議や関係団体との調整を経て、追って発表される予定。（FOOTBALL ZONE編集部）