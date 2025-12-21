『M-1グランプリ2025』敗者復活枠はカナメストーン！ ラストイヤーに悲願の初決勝
漫才の日本一を決める『M-1グランプリ2025』敗者復活戦（テレビ朝日系）が21日、生放送され、Aブロックを20世紀、Bブロックをカナメストーン、Cブロックをミキが勝ち上がり、審査員投票の末、カナメストーンが敗者復活枠での決勝進出を果たした。
【写真】 『M-1グランプリ2025』決勝進出する9組！
敗者復活戦は、準決勝の順位をもとに、出場する21組をABC3つのブロック、7組ごとに振り分け、観客投票による勝ち残り方式でブロック代表を決定。井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）の審査員5人による投票で敗者復活枠を決定した。
『M-1グランプリ2025』決勝戦は、12月21日18時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送。
