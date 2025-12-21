◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日１６時発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）＝枠順確定

ＪＲＡと地方から好メンバー１１頭が集まったダートグレード競走の枠順が１２月２１日、決まった。

４頭が参戦するＪＲＡ勢では、一昨年の覇者で昨年も２着に好走したサンライズホーク（セン６歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父リオンディーズ）が７枠９番に入り、レコード決着の武蔵野Ｓで４着に健闘したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が１枠１番。同じ舞台の兵庫チャンピオンシップを制したマテンロウコマンド（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）は８枠１１番、同２着だったハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は３枠３番に入った。

昨年は川崎所属のフォーヴィスムが制したように、地方勢も好メンバーがそろった。２走前の南部杯で５着に好走した兵庫のエコロクラージュ（牡６歳、兵庫・保利良平厩舎、父コパノリッキー）は６枠６番に決まった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）サンライズムフレイム（栗 東）牡５ 菱田 裕二 ５９

（２）ロレンツォ （高 知）牡７ 赤岡 修次 ５３

（３）ハッピーマン （栗 東）牡３ 坂井 瑠星 ５７

（４）ケイズレーヴ （愛 知）牡３ 吉原 寛人 ５４

（５）スペシャルエックス （北海道）牡５ 吉村 智洋 ５６

（６）エコロクラージュ （兵 庫）牡６ 小牧 太 ５５

（７）オマツリオトコ （兵 庫）牡５ 下原 理 ５３

（８）サンライズグリット （高 知）牡７ 廣瀬 航 ５１

（９）サンライズホーク （栗 東）セ６ Ｆジェル― ５９

（１０）バウチェイサー （兵 庫）牡６ 小谷 哲平 ５１

（１１）マテンロウコマンド （栗 東）牡３ 松山 弘平 ５７

※栗東はＪＲＡ所属。