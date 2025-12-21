兵庫ゴールドトロフィーに出走するサンライズホーク

◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日１６時発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）＝枠順確定

　ＪＲＡと地方から好メンバー１１頭が集まったダートグレード競走の枠順が１２月２１日、決まった。

　４頭が参戦するＪＲＡ勢では、一昨年の覇者で昨年も２着に好走したサンライズホーク（セン６歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父リオンディーズ）が７枠９番に入り、レコード決着の武蔵野Ｓで４着に健闘したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が１枠１番。同じ舞台の兵庫チャンピオンシップを制したマテンロウコマンド（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）は８枠１１番、同２着だったハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は３枠３番に入った。

　昨年は川崎所属のフォーヴィスムが制したように、地方勢も好メンバーがそろった。２走前の南部杯で５着に好走した兵庫のエコロクラージュ（牡６歳、兵庫・保利良平厩舎、父コパノリッキー）は６枠６番に決まった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）サンライズムフレイム（栗　東）牡５　菱田　裕二　５９

　（２）ロレンツォ　　　　　（高　知）牡７　赤岡　修次　５３

　（３）ハッピーマン　　　　（栗　東）牡３　坂井　瑠星　５７

　（４）ケイズレーヴ　　　　（愛　知）牡３　吉原　寛人　５４

　（５）スペシャルエックス　（北海道）牡５　吉村　智洋　５６

　（６）エコロクラージュ　　（兵　庫）牡６　小牧　　太　５５

　（７）オマツリオトコ　　　（兵　庫）牡５　下原　　理　５３

　（８）サンライズグリット　（高　知）牡７　廣瀬　　航　５１

　（９）サンライズホーク　　（栗　東）セ６　Ｆジェル―　５９

（１０）バウチェイサー　　　（兵　庫）牡６　小谷　哲平　５１

（１１）マテンロウコマンド　（栗　東）牡３　松山　弘平　５７

　※栗東はＪＲＡ所属。