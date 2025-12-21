【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）

【映像】斜めの大ジャンプから「ヘディング弾」

レアル・ソシエダのMF久保建英が、プロキャリア初となるヘディングゴール。ハイボールに合わせた脅威のジャンプ力にファンが驚きの声を上げている。

今月14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任したソシエダは、ラ・リーガ第17節のレバンテ戦で、Bチームを率いるジョン・アンソテギ暫定監督の初陣を迎えた。久保はこれまでと同様に右のウイングとして先発出場している。

するとゴールレスで迎えた45＋1分に先制点を挙げる。中盤でボールを奪い左サイドからショートカウンターに持ち込んだ流れで、右サイドの久保がフリーになる。そこへ、FWゴンサロ・ゲデスが右足インスイングでクロスボールを蹴り込んだ。

相手に当たったことでクロスボールがより高くなる難しい軌道となったが、久保はバックステップで下がりながら両足ジャンプ。高く舞い上がると、頭で上手く合わせて逆のサイドネットにボールを流し込んだ。

「ジャンプのタイミングうま」の声も

プロキャリア初となるヘディングでのゴールに、ファンたちもSNSで反応。「久保の跳躍力えぐない？」「めちゃくちゃ体幹しっかりしてるな」「ジャンプのタイミングうま」「ヘディングのシーンなんてそんなに見ないけど、めちゃくちゃうまいな」「斜めジャンプがすごい！」「流石アスリートといえる体幹だわな」「遠いサイドからのクロスに、しかもあの体勢、スピード、ヘディングで、逆サイドにながせる体の強さと集中力は凄い」「打点が高いんよ」などとくに跳躍力に関する部分が脚光を浴びた。

この日の久保は90＋1分に交代でベンチへと下がった。しかしチームは直後にPKから失点し、リーグ戦4試合ぶりの白星を最後の最後で逃してしまった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

