【M-1】敗者復活でミキ惜敗、惜しむ声 「あれで上がれないのか…」「絶対ミキやろ！」「うますぎた…」
『M-1グランプリ2025』敗者復活戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継され、ミキ（昴生、亜生）は激戦の末に決勝進出を逃した。
【写真たくさん】随時更新！『M-1』敗者復活の模様
ミキはCブロックを勝ち上がったが、Aブロック勝者の20世紀、Bブロック勝者のカナメストーンとの投票で、1票及ばなかった。カナメストーンが3票をとり、2票のミキを上回った。
ハイレベルな漫才の連発となった敗者復活戦。決勝進出経験があるミキは、しゃべくりを突き詰めた。
SNSでは「あれは敗者復活の漫才じゃなかった！」「ミキがほんまにすごかったな…」「涙出るほど面白かったよ〜〜」「ミキはうますぎた…」「ミキあれで上がれないのか…残酷」「絶対ミキやろ！」など、多数の声が寄せられている。
