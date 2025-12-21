歌手・タレントの中川翔子さんが21日、自身のインスタグラムを更新。妊娠期間中を振り返り、「妊娠中 夫にしてもらって うれしかったこと」というタイトルの4コマ漫画風絵日記を投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「妊娠中 夫にしてもらってうれしかったこと」 妊娠生活の絵日記を公開 あたたかな4コマ漫画で表現





投稿された絵日記は、妊娠生活中の日常を明るい色使いで描いた心温まる内容となっています。リビングなどを舞台に、妊娠中の女性と夫が互いに支え合う様子が描かれています。



絵日記では、「妊娠中 夫にしてもらってうれしかったこと」として、「妊娠後半、むくみとおなかの大きさで寝るのもつらかったとき 毎日マッサージしてくれてありがたかった…」と紹介。







また、「フルーツ買ってきてくれた！塩分制限食でせいろやヘルシーな食事が」つづく時もダイエットしたいから良いよ！と付き合ってくれた」と綴っています。

さらに「メンタルがつらい時、スマホから離れてデジタルデトックスできるよう一緒にアニメみたりしてくれた！」など、絵日記の中では、夫が妊婦の体調を気遣う姿が表現されています。







画面全体はピンクや黄色などの暖色系を基調とした鮮やかな色使い、柔らかな曲線で妊婦の腹部と家族の姿が視覚的に強調されています。妊婦の表情には安堵と感謝が、夫の表情には思いやりが描かれ、あたたかな家庭の雰囲気が伝わってきます。

