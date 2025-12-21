¡ÚÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¡ÛÁ°Áö¥ì¥³¡¼¥É·èÃåÀËÇÔ¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎºÂ¤Ä¤«¤à¡ªC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼êJRA¡¦Gµ5¾¡ÌÜ
¿·À±¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë2½µ´Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2ºÐ²¦¼Ô·èÄêÀï¤ÎÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥È18Æ¬¤òÂç¤¤¯³ä¤ê¹þ¤à14Æ¬Î©¤Æ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¦¤Á4Æ¬¤¬½Å¾Þ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¯¿ôÀº±Ô¤Î°ìÀï¡£
³«¶È2Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤ÎGµ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤¬Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±¤ë¤â¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥ª¤¬ºÇ¸å¤ËÂª¤¨¤¤Ã¤Æ2ºÐ²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
°È¾å¤ÎC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎJRA¡¦Gµ½éÀ©ÇÆ¤ÇÄÌ»»5¾¡ÌÜ¡£
3Ãå¤Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5Ãå¤Þ¤Ç¤¬5ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¾¯¿ôÀº±Ô¤Î°ìÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£