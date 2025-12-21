¡ÚM-1¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡È¼«µÔ¥¨¡¼¥ë¡É¡¡¤¯¤ë¤Þ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¡Ä¡×¡¢¥±¥à¥ê¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù·è¾¡¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡¸å6¡§30¡Ë¡£Á°²ó¡¢»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤¿¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡ØM-1¡ÙÇÔ¼ÔÉü³è¤ÎÌÏÍÍ
¡¡µÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡×¤È¼«µÔ¤¬¤µ¤¯Îö¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¡ª¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥à¥ê¤â¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4Æü¤Î½à·è¾¡¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤¬·èÄê¡£¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¤á¤¾¤ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Î4ÁÈ¤Ï½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¥è¥Í¥À2000¡¢ºòÇ¯4°Ì¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢5°Ì¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¢10°Ì¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·À±¤¬°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢M-1¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤9¿ÍÀ©¤Ç¡¢ÎéÆó¡ÊÃæÀî²È¡Ë¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡¢Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢¶ð¾ì¹§¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ë¡¢¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï9¿ÍÃæ7¿Í¤¬Â³Åê¡£2001Ç¯²¦¼Ô¤ÎÎéÆó¤Ïº£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¡¢È¹¤Ï8²óÌÜ¡¢ÂçµÈ¤Ï6²óÌÜ¡¢2010Ç¯²¦¼Ô¤ÎÅ¯É×¤È³¤¸¶¤È¤â¤³¤Ï3²óÌÜ¡¢2004Ç¯²¦¼Ô¤Î¼ÆÅÄ¤È»³Æâ¤Ï2²óÌÜ¡¢2003Ç¯²¦¼Ô¤Î¸åÆ£¤È2019Ç¯²¦¼Ô¤Î¶ð¾ì¤Ï½é¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È°Ê³°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿³ºº°÷¤¬È¹¤È¼ÆÅÄ¤Î2¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é°ú¤Â³¤¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤Î¤ß¤Î¿³ºº°÷¡×¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì½ç¤ò·è¤á¤ë¡Ö¾Ð¿ÀäÞ¡Ê¤¨¤ß¤¯¤¸¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö°Ø»Ò¥Æ¥Ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡¢ÂçÁêËÐÂè74Âå²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶ÃÒ¾¡¤Î3¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤¬¾Ð¿ÀäÞ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºÝ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¡£2ÈÖ¼ê¤ÏºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë·àÅª¤ÊËë³«¤±¤ò±é½Ð¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡ØM-1¡ÙÇÔ¼ÔÉü³è¤ÎÌÏÍÍ
¡¡µÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡×¤È¼«µÔ¤¬¤µ¤¯Îö¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¡ª¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥à¥ê¤â¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤9¿ÍÀ©¤Ç¡¢ÎéÆó¡ÊÃæÀî²È¡Ë¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡¢Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢¶ð¾ì¹§¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ë¡¢¸åÆ£µ±´ð¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï9¿ÍÃæ7¿Í¤¬Â³Åê¡£2001Ç¯²¦¼Ô¤ÎÎéÆó¤Ïº£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¡¢È¹¤Ï8²óÌÜ¡¢ÂçµÈ¤Ï6²óÌÜ¡¢2010Ç¯²¦¼Ô¤ÎÅ¯É×¤È³¤¸¶¤È¤â¤³¤Ï3²óÌÜ¡¢2004Ç¯²¦¼Ô¤Î¼ÆÅÄ¤È»³Æâ¤Ï2²óÌÜ¡¢2003Ç¯²¦¼Ô¤Î¸åÆ£¤È2019Ç¯²¦¼Ô¤Î¶ð¾ì¤Ï½é¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È°Ê³°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿³ºº°÷¤¬È¹¤È¼ÆÅÄ¤Î2¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é°ú¤Â³¤¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤Î¤ß¤Î¿³ºº°÷¡×¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì½ç¤ò·è¤á¤ë¡Ö¾Ð¿ÀäÞ¡Ê¤¨¤ß¤¯¤¸¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö°Ø»Ò¥Æ¥Ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÅÄ³®¿ÍÁª¼ê¡¢ÂçÁêËÐÂè74Âå²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶ÃÒ¾¡¤Î3¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤¬¾Ð¿ÀäÞ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºÝ¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¡£2ÈÖ¼ê¤ÏºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë·àÅª¤ÊËë³«¤±¤ò±é½Ð¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£