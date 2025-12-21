アル・ガラファに所属する元スペイン代表FWホセルが、レアル・マドリード時代に記録したチャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグのバイエルン・ミュンヘン戦でのゴールを振り返った。



レアル下部組織出身のホセルはトップチームに定着することはできずに国内外のクラブを転々としていた。2023年夏にレアルへ復帰すると、控えという立ち位置ながらも、ポストプレイや高い決定力を武器に公式戦49試合で17ゴールを記録していた。





クラブのCLやラ・リーガ制覇に貢献したホセルのこのシーズンの最大のハイライトはCL準決勝のバイエルン戦だろう。1点ビハインドの81分からピッチに登場すると、その7分後の88分に同点ゴールを記録。さらに後半アディショナルタイムには劇的な決勝ゴールを記録して、クラブを勝利に導いた。この出来事はスペイン人FWにとっても忘れることはできない出来事だという。スペイン『AS』の単独インタビューに応じると、レアルでの日々を振り返り、カルロ・アンチェロッティ前監督との会話があったことも明かした。「とても大切な思い出だ。だって、毎日のように思い出させてくれるから。最近もマドリードに行ったけど、街の人たちから『戻ってきて欲しい』と言われたよ。本当に感謝の言葉しかない。あれは、信じられないほど、素晴らしい1年だった。バイエルン戦のゴールだけではない」「別れ際にアンチェロッティと話したとき『リーグ戦でのゴール、アトレティコとのスーペル・コパでのゴール、日々の取り組み、そして、チームにとって重要だった数々の時間を含めて、全てが大切だった』と彼は言っていた」