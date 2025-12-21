「支払うなら成功しなければ…」ぜいたく税2位メッツに米メディアが辛辣批判　世界一連覇との“決定的な差”「ドジャースは賢く使ってきた」

今季はソトへの巨額の投資も実らなかった(C)Getty Images

MLBで勢力均衡を図るために設けられているぜいたく税について、ドジャースに史上最高額の1億6940万ドル（約264億円）が課されると報じられた。年俸総額4億1734万1608ドル（約658億円）とともにメジャートップ。これらの数字は2位以下の球団を大きく引き離す金額であり、現地メディアでも発表された内容が話題となっている。

昨季より、大谷翔平等スター選手を揃えワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。潤沢な資金で大物プレーヤーを獲得する球団運営の在り方が議論の対象となり、今回公表となった各金額についても、今後における新たな論争のきっかけとなることは想像に難くない。

だが一方で、米メディア『BOLAVIP US』では、年俸総額とぜいたく税負担額がドジャースに次ぐ2位と発表されたメッツに対し、苦言を呈している。現地時間12月20日のトピックにおいて、同メディアは以下の様な見解を示した。

「MLBでぜいたく税を支払うなら、成功していなければならない。ドジャースが球界最高額のぜいたく税負担チームとして名前を連ねたとき、ワールドシリーズ2連覇という結果を見れば、その理由は理解できる。一方で、メッツはそのリストで2位に位置しているが、結果は伴っていない」