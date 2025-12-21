「支払うなら成功しなければ…」ぜいたく税2位メッツに米メディアが辛辣批判 世界一連覇との“決定的な差”「ドジャースは賢く使ってきた」
今季はソトへの巨額の投資も実らなかった(C)Getty Images
MLBで勢力均衡を図るために設けられているぜいたく税について、ドジャースに史上最高額の1億6940万ドル（約264億円）が課されると報じられた。年俸総額4億1734万1608ドル（約658億円）とともにメジャートップ。これらの数字は2位以下の球団を大きく引き離す金額であり、現地メディアでも発表された内容が話題となっている。
昨季より、大谷翔平等スター選手を揃えワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。潤沢な資金で大物プレーヤーを獲得する球団運営の在り方が議論の対象となり、今回公表となった各金額についても、今後における新たな論争のきっかけとなることは想像に難くない。
だが一方で、米メディア『BOLAVIP US』では、年俸総額とぜいたく税負担額がドジャースに次ぐ2位と発表されたメッツに対し、苦言を呈している。現地時間12月20日のトピックにおいて、同メディアは以下の様な見解を示した。
「MLBでぜいたく税を支払うなら、成功していなければならない。ドジャースが球界最高額のぜいたく税負担チームとして名前を連ねたとき、ワールドシリーズ2連覇という結果を見れば、その理由は理解できる。一方で、メッツはそのリストで2位に位置しているが、結果は伴っていない」
メッツは、年俸総額3億4667万456ドル（約545億円）、ぜいたく税9160万ドル（約144億円）と、ドジャースとはかけ離れた数字ながらも、全30球団中2位の金額が算出されている。その中で同メディアは、今季プレーオフ進出も逃すという結果に終わったメッツの戦いぶりから、「オーナーのスティーブ・コーエンが惜しみなく資金を投じてきた過去4年間で、税負担の総額は3億2030万ドルに上る。しかし、その成功度合いはドジャースには遠く及ばない」などと指摘。
さらに同メディアは、「ドジャースは資金を賢く使ってきた」と世界一連覇を成し遂げた王者の成功を評しつつ、その座を逃し続けているメッツに対して、主力が次々と流出している今オフの現状も踏まえ、「今やプレーオフを逃した球団を再建しようとする中で、途方もない額のぜいたく税を支払う状況に置かれている」と厳しい言葉を投げかけている。
来季はドジャースからの世界一奪還など“リベンジ”が期待されるメッツだが、今オフもチーム強化で後手を踏んでいる印象は否めない。やはり選手補強などにおいて、どれだけ球団財政を有効活用できるかがライバルとの差を埋めるカギとなるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]