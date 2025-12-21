「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明した２２年ＧＰファイナル女王で、ＳＰ１３位の三原舞依（２６）＝シスメックス＝はほぼノーミスの演技で今季ベストとなるフリー１２７・８６点、合計点１９０・６３点で大会を終えた。

ＳＰに続いて、中野コーチに背中を押されてリンク中央へ。集大成のフリー「ジュピター」にのり３回転ルッツ−３回転トーループを決めると、続く３回転フリップ、ダブルアクセル、３回転サルコーも着氷。後半の３回転フリップ−２回転トーループ−２回転ループ、３回転ルッツからダブルアクセルのシークエンス、最後の３回転ループも踏ん張って着氷した。三原らしく優雅に柔らかく演技を完遂し、万感の表情を浮かべた。演技終えると、氷に膝をついたまま顔をうずめ、感極まった表情で降り注ぐスタンディングオベーションに応えた。キスアンドクライでは笑顔で手で♡マークを作り、観客に感謝した。

演技後は「幸せいっぱいのスケート人生だった。自分でもびっくりするぐらい、前が見えなくなるぐらい涙が込み上げてきた。ウォータープルーフのマスカラでよかったなと」と笑い、「上の方のお客様まで拍手してくださって、すごくうれしくて幸せだった」と噛みしめた。今大会が最後の試合になるかについては「まだ分からない。これから考えます」と話した。

三原は１８日の公式練習後に今季限りの現役引退を表明。「今まで１８年間スケートができていることに感謝しながら、この全日本で出し切りたい」と語り、今後について「大好きなスケートをちょっとでも長く。競技から離れてしまうとしても、ちょっとでも長く氷の上にいたい。ショーに呼んで頂いたら出たいですし、振り付けも。大好きなスケートに恩返ししたい」と語っていた。

◆三原舞依（みはら・まい）１９９９年８月２２日、神戸市出身。８歳でスケートを始めた。難病の若年性特発性関節炎を乗り越え、１６年に全日本選手権で３位。１７年世界選手権は５位。１９〜２０年シーズンは体調不良で休養した。２２年１月の四大陸選手権で５年ぶり２度目の優勝。同年に初制覇を含むＧＰシリーズ２連勝。２４年全日本選手権は棄権した。趣味は音楽鑑賞とけん玉、ダイヤモンドアート。１５７センチ。