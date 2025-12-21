Â§ËÜ¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¤ò²þ¤á¤Æ´õË¾¡¡ÀçÂæ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬21Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¸·¤·¤¤Äó¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡Ö´ðËÜÅª¤ËÂè°ì¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤ò²þ¤á¤Æ´õË¾¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿²¬Åç¹ëÏº¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£Â§ËÜ¤ÏºÇ¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢4600¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡Ö¡Ê½êÂ°¤¬¡Ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËÍ¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£