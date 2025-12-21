¡ÖÍÄ¤¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤â¡×¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡©¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¡ÖÈ±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿♥♥¡×Åê¹Æ¡¡¥Í¥Ã¥È¹¥´¶¡ÖÂç¿Í¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤ª»÷¹ç¤¤♡¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬£²£±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö³§¤µ¤óµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡¡ö¡ö¡ö¡¡½ÂÌî¤µ¤ó¡÷£ð£é£î£á£ã£ï£ï£ï£ï£î¡¡¡ö¡ö¡ö¡¡Á°È±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿♥♥¡×¤Èµ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¤Ç¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½ÂÌî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¡ô¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÄó¸À¤«¤é¡×¡Ö¡ô°ìÇ°È¯µ¯¡×¡Ö¡ô²¿Ç¯¿¶¤ê¤«¤Ê¡×¡Ö¡ô¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¡ôÁ°È±¿¨¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¯¥»¡×¤Èµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢Íèµ¨¤Ë´°Á´Éü³è¤ò¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿È±·Á¤Î¤è¤¦¡£¡Ö¡ö¡ö¡ö¡¡ÍÄ¤¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤â¡¡ÉÔ»×µÄ¡¡¡ö¡ö¡ö¡×¤ÈÄù¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ±·Á¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡£¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ª½éÈäÏª¡ªÂç¿Í¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£