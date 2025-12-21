¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤¬Ä©Àï¼Ô¸õÊä¤ÎÄÌÃÎÉ½¤ò¿É¸ý¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡¡Í£°ì¤Î£Ó£Ó£ÓÉ¾²Á¤Ï£Ó£È£Ï¤¬³ÍÆÀ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£±ÆüÆÊÌÚÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤¿¤Á¤ÎàÄÌÃÎÉ½á¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±²¦ºÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Ó£È£Ï¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¤Ë¤è¤ë¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£ÙÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÆ±Ìç£Ó£È£Ï¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¡¢¾¾ËÜÃ£ºÈÁÈ¤ÈÂÐÀï¡££Ó£È£Ï¤Î¥¤¥¹¹¶·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£Î£ï¡¥£³£²¤ËÊá¤é¤¨¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£Ó£È£Ï¤È£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤âÊÝ»ý¤¹¤ë£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç²¦ºÂÀï¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìÈÖ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¿¤Á¤À¡£¤½¤Î²¦¼Ô¤¬¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À²¶¤â£Ä£Ï£Õ£Ë£É¥²¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤À¡£ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£´¿Í¤ÎàÄÌÃÎÉ½á¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤À¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Ï¿Íµ¤¤â¼ÂÎÏ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤Æ¬¤Î°¤¤¥Õ¥¡¥ó¤É¤â¤òÀöÇ¾¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÁí¹çÉ¾²Á£Ã¤Ë¡£ÀÐ¿¹¤â¡ÖÄ¶¿Í¤òÌ¾¾è¤ê¤à¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢·ë¶Éº£Ç¯°ìÅÙ¤â£É£×£Ç£Ð¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤è¤¦¡×¤È¤³¤Á¤é¤â£ÃÉ¾²Á¡£Æ£ÅÄ¤â¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢ÀÐ¿¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¡£¿À¤Ç¤¢¤ë£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁí¹çÉ¾²Á£Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¤«¤é¤Î¿É¸ýÉ¾²Á¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Í£°ì£Ó£È£Ï¤À¤±¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆó½Å´Ý¡¢ÆùÂÎÆó½Å´Ý¡¢¼ÂÀÓ»°½Å´Ý¤ÇÁí¹ç£Ó£Ó£ÓÉ¾²Á¤Ë¡Ä¡££Ó£È£Ï¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¡¢¥È¥Ã¥×¤¸¤ã¥ª¥é¡ª¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À®ÀÓ¤â¤ªÁ°¤é¤È¤Ï³Ê¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤ê¡¢Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£