齊藤京子「M-1」敗者復活戦MCに絶賛の声「安定感ある」「いい声」日向坂46松田好花との“繋がり”も話題
【モデルプレス＝2025/12/21】元日向坂46の齊藤京子が、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」敗者復活戦（12月21日15時〜放送）のMCとして出演し、SNS上では反響が寄せられている。
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
◆齊藤京子「M-1」敗者復活戦MCを担当
陣内智則とともに同番組のMCを務めた齊藤。安定感のある進行で、出場した芸人たちをサポートした。
齊藤のMCにSNS上では「安定感あっていい」「いい声で聞き取りやすい」「きょんこの司会めちゃくちゃいい」と絶賛の声が続々。また、敗者復活戦の前番組としてTVerで配信された「M-1グランプリ開幕直前SP 〜敗者復活戦会場から徹底考察＆生リポート〜」には、日向坂46の松田好花が出演していたことから「日向坂大活躍ですごい」「好花ちゃんもアシスト良かったし、きょんこもMCめちゃくちゃ良かった」「2人とも安定感あってすごかった」との反響も寄せられている。
◆「M-1」敗者復活戦とは
敗者復活戦は、準決勝の順位をもとに「A・B・C」3つのブロックが公平になるよう21組が振り分けられ、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客が、各ブロックの勝者を決定。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が1番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。今年は井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）が審査員を務めた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
