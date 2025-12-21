お年賀はザ・キャラメルクラウンで♡華やか迎春キャラメルギフト

新年のはじまりに贈りたい、心までとろけるキャラメルギフト。キャラメルスイーツ専門店「ザ・キャラメルクラウン」では、迎春シーズン限定で華やかなお年賀用オリジナル掛け紙が登場します。紅白を基調にした縁起の良いデザインは、年始のご挨拶にぴったり。阪急うめだ店で出会える人気スイーツとともに、「今年もよろしくお願いします」の気持ちを甘く上品に届けてみませんか♡

迎春気分高まるお年賀掛け紙

2025年12月22日(月)～2026年1月7日(水)頃まで、ザ・キャラメルクラウンではお年賀用のオリジナル掛け紙をご用意。縁起の良い八角形に、市松模様や梅の花をあしらった晴れやかなデザインが特徴です。

紅白のキャラメルギフトに華を添え、新年のご挨拶をより印象的に演出。※掛け紙の対応は店頭の販売員までお申し付けください。

ラ・メゾン・デュ・ショコラで迎える新年♡Bonne Année2026限定セレクション

とろける美味しさの人気スイーツ

ブランド一番人気は、累計販売数30万個を突破した『THEバターキャラメルサンド』。

とろ～り生食感のバターキャラメルをフォンダンで包む“メルティローブ製法”により、噛んだ瞬間に濃密なコクが広がります。5個入1,188円、8個入1,944円、12個入2,916円。

軽やかな108層のパイが香ばしい『キャラメルミルフィーユ』は5個入1,080円。

王冠型が愛らしい『キャラメルケーキ』は4個入1,134円で、ビターキャラメルの深みが魅力です。

詰合せで楽しむキャラメル世界

3種のバターキャラメルスイーツを一度に味わえる『キャラメルクラウンギフト』も、お年賀におすすめ。12個入3,240円、20個入5,400円と、用途に合わせて選べるサイズ展開です。

とろけるキャラメル、香ばしい焼き菓子、しっとりケーキが揃い、贈る相手の笑顔が浮かぶ詰合せ。新年の集まりやご挨拶の手土産としても活躍します。

甘く華やぐ新年のご挨拶に

ザ・キャラメルクラウンのお年賀ギフトは、美味しさはもちろん、見た目の華やかさでも心に残る贈り物。限定掛け紙を添えれば、新年のご挨拶がより丁寧に、あたたかく伝わります。

親しい方への手土産にも、きちんと感を出したいシーンにもぴったり。とろけるキャラメルで始まる一年を、幸せな甘さとともに迎えてみてはいかがでしょうか♪