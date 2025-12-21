お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が20日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。人気タレントに苦情を言う場面があった。

11日に自身のインスタグラムで夫で俳優の稲葉友との連名の文書を投稿し、妊娠を発表した藤田。藤本は「おめでとうやんか。ご懐妊おめでとうございます」と祝福した。

続けて「ネットニュース見た時さあ、ABEMAでさあ、あれまだ10代？生放送やっててさあ」とかつて共演していたと語り、藤田も「17、8」歳の時だったと回顧。藤本は「そのにこるんがママになるって俺、感慨深かったで」としみじみと話した。

それでも「報告なかったけどね」とチクリ。藤田が「誰にもしてないうち。事前にしてないの、うち」「（連絡）欲しかった？」と話せば、「俺10代から知ってるわけやんか。いや欲しかったよ」とぼやいてみせた。

藤田は「じゃあ生まれたらすぐに」と約束したが、藤本は「俺がにこるん育てたと思ってるからね。言うたら娘ですわ。その娘から報告がないというね、ショックでした」と繰り返した。

藤田は「すいやせんでした」とにこやかに謝った。