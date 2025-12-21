東京に“雲海”都心で18.4℃観測　2025年もあと10日…ハンドベル演奏会や“干支引き継ぎ式”など各地でイベント

21日は東京都心で正午前に最高気温18.4度を観測しました。

気温は春のようですが、2025年もあと10日。

クリスマスが近づいています。

北海道の歴史的建造物に響く鈴の音。

2025年、リニューアル工事が終わり、札幌の新たな観光名所となっている赤レンガ庁舎で21日、クリスマスシーズンを記念してハンドベルの演奏会が行われました。

演奏したのは、日本航空の客室乗務員で作るミュージックベルチーム。

見事なコンビネーションで織りなすベルの音色に、訪れた人たちが聴き入っていました。

一方、福岡・飯塚市の動物園では、干支の引き継ぎ式が行われていました。

2026年の干支・午（うま）が2025年の干支・巳（ヘビ）に感謝を伝えました。

続いて、子供たちがヘビを首に巻いて馬と一緒に記念撮影。

中にはヘビが苦手な子供もいたようで、困った表情を浮かべている子供の様子も見られました。

また、富山・氷見市の神社では2026年の干支・午を描いた大絵馬が境内に奉納されました。

絵馬は高さ2メートル、幅4メートルほどの大きさ。

デザインは、能登半島地震からの一日も早い復興を願って、宮司が自ら描いたものだということです。

伊勢玉神社・鈴木瑞麿宮司:

平穏無事な生活を一日も早く送れるように。

21日は、東京都心で最高気温が18度を超えるなど、東北から西日本にかけて季節外れの暖かさとなりました。

東京スカイツリーの情報カメラが午前8時前に捉えた映像には、地上付近に発生した霧で雲海が発生する様子が確認できます。

そうした中、墨田区のホールで行われたのが「どんどこ！巨大紙相撲大会」です。

力士は子供たちがダンボールで手作りしたもので、身長は人間の力士並みの180cmほど。

こちらは2026年、上野から中国に返還されるパンダをデザインした力士“ねこパンダ”。

「みんなで投票したら、ネコとパンダが1番多かったので“ねこパンダ”にした」といいます。

初戦はウサギのデザインの力士と対戦。

結果は、ねこパンダが勝利しました。

熱い戦いに会場では、大きな声援が上がっていました。