◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われています。この大会に出場している三原舞依選手は今季限りでの現役引退を発表。全日本フィギュアでの最後の滑りとなりました。

ショートプログラムでは62.77をマークし13位につけていた三原選手。集大成となる演技を前にリンクに姿を現すと、観客も立ち上がり声援を送ります。演技冒頭の3回転の連続ジャンプをしっかりと着氷すると、その後も伸びやかな滑り。イキイキとした表情で氷上を舞います。終盤最初の3連続ジャンプもしっかり決めるなど全てのジャンプでしっかり着氷すると、その後も美しくしなやかな滑り。演技を終えると観客も総立ちで大歓声を送り、これに包まれた三原選手も氷上に頭をつけ涙をこぼしました。

フリー演技ではシーズンベストの127.86(技術点66.90、演技構成点60.96)をマーク。トータルスコアもシーズンベストの190.63となり、現状1位につけています。