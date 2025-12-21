たけし「うるさいだけで面白くない」コンビが７年ぶり「Ｍ―１」決勝ならず、敗者復活戦最終敗退
漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で行われる。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組が敗者復活戦でA、B、Cの3ブロックに分かれ、4分間の漫才で激突。Cブロックを勝ち上がったミキが7年ぶりの決勝進出を逃した。
Aブロックを勝った20世紀、Bブロックを勝ったカナメストーンの3組で最終決戦。芸人審査票5票中、2票止まりだった。ミキは高速しゃべくり漫才を披露し、場内を爆笑させたが最後に競り負けた。3票集めたカナメストーンが結成15年目のラストイヤーで初決勝戦となった。
ミキの奮闘に対し「なんか今令和だぞ？？？ってネタすごい多かったなか、ミキは実力も内容もちゃんとしてたし1番おもろかったじゃろがいの気持ち」「ミキはあの漫才やって敗者復活から上がれなくて悲しい。。。」「ミキを本戦で見たかったねぇ……あれは敗者復活レベルのネタではなかったよ……」などと書き込まれていた。
ミキは兄弟コンビで兄の昴生（39）、弟の亜生（37）の2人で2012年4月にコンビ結成。M−1は17年、18年の2度、決勝進出。
ミキはフジテレビ系「THE MANZAI 2022」で漫才を披露した際、ビートたけしから「うるさいだけで面白くない」などと厳しいコメントをもらっていた。
敗者復活戦出場21組は以下の通り。
＜Aブロック＞
◇おおぞらモード（浅井企画）
◇20世紀（吉本興業）
◇ゼロカラン（吉本興業）
◇イチゴ（吉本興業）
◇ミカボ（吉本興業）
◇ネコニスズ（タイタン）
◇TCクラクション（グレープカンパニー）
＜Bブロック＞
◇ひつじねいり（マセキ芸能社）
◇フランツ（マセキ芸能社）
◇センチネル（太田プロダクション）
◇カナメストーン（マセキ芸能社）
◇例えば炎（吉本興業）
◇ドーナツ・ピーナツ（吉本興業）
◇カベポスター（吉本興業）
＜Cブロック＞
◇今夜も星が綺麗（プロダクション人力舎／SMA）
◇大王（吉本興業）
◇生姜猫（吉本興業）
◇黒帯（吉本興業）
◇スタミナパン（SMA）
◇ミキ（吉本興業）
◇豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）
勝者の決定方法は、1組目とネタを終えたばかりの2組目、どちらがおもしろかったかを、会場の中からランダムに選ばれた観客200人が即審査。各ブロック7組が終えた時点で勝ち残った1組がブロック勝者となるサバイバル方式。各ブロックの勝者3組から、M−1決勝の舞台を知り尽くした芸人審査員の投票で決勝進出最後の1組が選出される。