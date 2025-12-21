【レコ大】歴代最優秀新人賞で好きなアーティストランキング！ 「こっちのけんと」を上回る1位は？
第1回が1959年に開催された「日本レコード大賞」は、今年で第67回を迎えます。
そこで、All About ニュース編集部は12月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「日本レコード大賞」に関するアンケート調査を実施。今回は、歴代最優秀新人賞に注目したランキングを作成しました。
この記事では、「歴代最優秀新人賞の中で好きなアーティスト」ランキングを紹介します。
2位は、 2024年に最優秀新人賞を受賞した「こっちのけんと」さんです。
こっちのけんとさんは、1人アカペラシンガーとしてYouTubeで話題となり、2022年8月に初の配信シングル『Tiny』をリリース。2024年5月にリリースした『はいよろこんで』がネットでバズり、その年を代表する大ヒット曲となりました。
俳優・菅田将暉さんの弟としても知られ、『はいよろこんで』のヒットで『第75回NHK紅白歌合戦』にも出場。文句なしの活躍で、最優秀新人賞を受賞しました。
回答者からは、「こっちのけんとは人柄が良さそうで応援したくなる」（30代女性／宮城県）、「めちゃくちゃバズったので」（40代女性／鹿児島県）、「レコ大っぽくない曲が評価されたから」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は、1998年に最優秀新人賞を受賞したモーニング娘。です。
モーニング娘。は、テレビ番組『ASAYAN』（テレビ東京系）のオーディション企画に落選した5人が1997年秋に結成。1998年1月にシングル『モーニングコーヒー』でメジャーデビューを果たし、多くの大ヒット曲を発表しました。
第40回日本レコード大賞では、『抱いてHOLD ON ME!』などのヒットがあり、最優秀新人賞を受賞。現在も人気の高いアイドルグループとなります。
回答者からは、「新人時代の少し大人っぽい歌詞の曲が好きで、当時は新しい時代のアイドルとして心惹かれていた」（40代男性／三重県）、「モーニング娘。は沢山のヒット曲があり、高校生のころカラオケでよく歌っていた」（40代女性／鹿児島県）、「この頃のモーニング娘。は同世代の憧れでした」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
