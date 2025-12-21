ユニクロ「UT」に“ラブブ”のスウェットが登場！ 日常コーデに使いやすい全3色
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」とPOP MARTの人気シリーズ“ザ・モンスターズ”とのコラボレーションコレクションより新作の「ハーフジップスウェットシャツ」が、12月26日（月）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。
【写真】眠そうなエルフもかわいい！ コラボ商品3種一覧
■毎日コーデにも◎
今回登場するのは、絵本作家兼アーティストのカシン・ロンが描く人気キャラクターの“ラブブ”などをあしらった、ジップ付きのスウェットシャツ。
デザインは、ラブブと「WE ARE THE MONSTERS！」の文字を正面にあしらったり、エルフの故郷である北欧の森を胸元に描いた、“ザ・モンスターズ”の魅力を詰め込んだラインナップがそろう。
さらに、眠たそうなエルフの様子が愛らしい1枚も用意。いずれも落ち着きのあるカラーで、毎日のコーディネートに取り入れやすい仕上がりとなっている。
