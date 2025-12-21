¡Ö¤¿¤ÀÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¡Î¨Âè1°Ìº¸ÏÓ¤Ï12·î¤âà¥Õ¥ë²ÔÆ¯á¡¡Âç´ØÍ§µ×¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ëµæ¶Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤âà¥Õ¥ë²ÔÆ¯á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÅê¼ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢½µ¤Ë2²ó¤Û¤É¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Êá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¾¡Î¨Âè1°Ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ë¤Ç¤¤¿ÂÎ¤Ç¡ÊÅêµå¡ËÆ°ºî¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¡ÊÅêµå¡ËÆ°ºî¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï12·î¤ËÅêµåÎý½¬¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂ¿¤¤Æü¤Ï50µå°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò´ð¤Ë¡¢¼«¿ÈÅêµåÆ°ºî¤ò3¼ïÎà¤Î´¶³Ð¤ËÊ¬Îà¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µå¤Î¡ÖÀÚ¤ì¡×¡Ö½ÐÎÏ¡×¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëá¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï1µå¤´¤È¤Ë´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¡£ÎÉ¤¤´¶³Ð¤òÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¿¤ÀÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¤È³èÌö¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢º£¥ª¥Õ¤âÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄÉµæ¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë