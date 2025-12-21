ËÜÌÚ²í¹°à´ÔÎñµÇ°á1Æü¸ÂÄêCM¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤È¤¼¤ó¤¼¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾åÇòÀÐË¨²»¤â¶Ã¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È...¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó´ÔÎñ¤Ë¶Ã¤¡×¤ÎÀ¼
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÌÚ²í¹°¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼°ûÎÁ¤ÎÆÃÃã¡¦ÆÃ¿å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬CM½Ð±éÃæ¤ÎËÜÌÚ²í¹°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCM¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü12·î21Æü¤ÏËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ÆÃÃãÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊCM¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¸ÂÄê¤Î60ÉÃCM¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÌÚ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿60ÉÃ¤ÎCMÆ°²è¤ò¸ø³«¡£2013Ç¯¤Î½é½Ð±éCM¤«¤é¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÊª¤Þ¤Ç¤¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î¡ÖÆÃÃã¡×ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈCM¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ËÜÌÚ¤µ¤ó¡£Åö»þ¡¢48ºÐ¡£¤¨¡¢º£¤È¤¼¤ó¤¼¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´¶Ã²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ª°Ë±¦±ÒÌç¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó´ÔÎñ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤¬´ÔÎñ¤Ê¤Î¤â¶Ã¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È°ì¿Í¤Î±é¼Ô¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤â¶Ã¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È...¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÔÎñÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£