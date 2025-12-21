オリックス・宗選手の打球を追う子どもたち＝横浜隼人高グラウンド

プロ野球や社会人野球で活躍する横浜隼人高ＯＢによる野球教室が２１日、同高グラウンドで行われた。オリックスの宗佑磨内野手ら１１人がコーチとして参加。小学５、６年の男女野球選手約１５０人が一流の技を学んだ。同高硬式野球部ＯＢ会主催のイベントは年末の恒例となっており、今年で１６回目を数えた。

前日（２０日）夜は雨だったが、午前中に野球部員が整備をしたというグラウンド状態はバッチリ。子どもたちはバッティング、ノック、ピッチング、ランニングなどを巡回して練習し、コーチ陣からは「時間が短いから集中して」、「元気出してー」と声が飛んだ。

模範プレーでは西武の青山美夏人投手がピッチングを披露。オフシーズンにもかかわらず力のある直球、変化球を披露して、子どもたちだけでなくコーチ陣からも歓声が上がった。

宗選手も模範プレーでホームラン。練習のキャッチボールではスピンの効いた球を子どもたちに投げ込み、「プロ野球選手の球を感じてもらおうと、ケガをしない範囲でちょっと強めに投げました」。

宗選手は自分が育ったグラウンドで行われるこのイベントを毎年楽しみにしているといい、「今日はみんな元気があって、僕自身の調子も良くて大満足。来年も（プロで）頑張るので、みんなも頑張ってください」と子どもたちにあいさつした。