◆りそなＢ１リーグ第１５節 Ａ東京８４―８０レバンガ北海道（２１日、トヨタアリーナ東京）

レバンガ北海道はアウェーでＡ東京に８０―８４で敗れた。序盤から追う展開となり、第４クオーターには一時逆転したが競り負け。１０月の第３、４節以来の２連敗となった。

前日に連勝が１２で止まり、勢いを取り戻したいところだったが、勝利には届かず。トーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）は５９―８１で完敗した前日からの改善を評価しながらも「３点シュートやフリースローの確率を上げなくては強豪に勝つのは厳しい」と指摘。３点シュートの成功率は１８・２％と低調で、フリースローは３０本中１０本、決めることができなかった。

日本代表のＳＧ富永啓生（２４）は、Ａ東京のＳＧ小酒部泰暉（２７）の厳しいマークを受けながらも３点シュートを１本決めるなどで合計２１得点を決めた。「（小酒部は）身体能力のあるすごいディフェンスだった」と相手を評価しつつも「最後まで勝つチャンスがある試合はできた」とプラス思考だった。

次節は２４日ホームでの秋田戦。まずは連敗を止めて１２連勝中の勢いを再び取り戻す。