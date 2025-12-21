【「M-1」敗者復活】ラストイヤー・カナメストーンが決勝戦へ 決戦投票で勝利
【モデルプレス＝2025/12/21】お笑いコンビ・カナメストーンが、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」敗者復活戦（12月21日15時〜放送）を勝ち上がり、決戦に進出した。
【写真】今年の「M-1グランプリ」決勝進出者9組一覧
Aブロックからは結成11年の「20世紀」、Bブロックからは結成15年で今年「M-1」ラストイヤーの「カナメストーン」、Cブロックからは結成13年の「ミキ」が各ブロックの代表に。芸人による最終投票ではカナメストーンが3票、ミキが2票となり、カナメストーンが決勝に進出した。
敗者復活戦は、準決勝の順位をもとに「A・B・C」3つのブロックが公平になるよう21組が振り分けられ、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客が、各ブロックの勝者を決定。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が1番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。今年は井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）が審査員を務めた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆「M-1」敗者復活、カナメストーンが決勝戦へ
◆「M-1」敗者復活戦とは
