24日(水)から25日(木)のクリスマスの頃は全国的に雨となる見込みです。北海道では雨が雪に変わり、ホワイトクリスマスとなる所があるでしょう。クリスマスのあと、26日(金)頃から寒気が南下するため、週の後半は真冬並みの寒さとなる所が多い見込みです。年末の行事の多い時期ですが、気温変化で体調を崩さないようお気をつけください。

24日〜25日のクリスマスの頃は全国的に雨

明日22日は、日本海側は曇りや雨の所が多く、札幌や新潟など午前を中心に雪が降る所もある見込みです。太平洋側は朝から晴れる所が多いですが、関東から東海は明け方までにわか雨の所があるでしょう。



23日(火)は、日本付近は高気圧に覆われて全国的に晴れますが、近畿と四国の太平洋沿岸は湿った空気の流れ込みが強まり、一時、雨が降る見込みです。



24日(水)から25日(木)にかけてのクリスマスの頃は、低気圧や前線が日本付近を通過するでしょう。24日(水)は全国的に雨で、紀伊半島の太平洋沿岸ではまとまった雨量になる所もある見込みです。25日(木)は北海道は雪の降る所が多く、東北から近畿と山陰、南西諸島は雨の降る所が多いでしょう。そのほかの地域も雲が広がりやすい見込みです。



26日(金)から27日(土)は、北海道と本州の日本海側は広く雪が降るでしょう。太平洋側の地域は、晴れ間も出ますが雲が広がりやすい見込みです。28日(日)は、北海道から東北の日本海側、北陸では引き続き雪が降る可能性があります。

ホワイトクリスマスは北海道のみ

24日(水)クリスマスイブの夜、北海道では寒気の流入と伴に雨が次第に雪に変わる所があり、ホワイトクリスマスが期待できそうです。25日(木)のクリスマスは、北海道のさらに広い範囲で雪が降るでしょう。そのほかの地域では、24日(水)から25日(木)は気温が高めで、広く雨となる見込みです。

クリスマス後は、寒気南下で真冬並みの寒さ

クリスマスの後、26日を中心に寒気が南下する見込みで、全国的に気温が下がるでしょう。東海から西の地域では、25日(木)まで最高気温は平年より高い状態が続きますが、26日(金)から大幅に下がる見込みです。東京都心は26日(金)まで最高気温が10℃以上の日が多いものの、27日(土)と28日(日)は真冬並みの寒さとなるでしょう。北日本と北陸も26日(金)から27日(土)にかけて最高気温がグッと低くなり、真冬並みの寒さとなる所が多い見込みです。向こう1週間は気温のアップダウンが激しいため、年末の行事が忙しい時期に体調を崩さないようお気をつけください。