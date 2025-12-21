堀ちえみ、“ラブブ”らマスコットが付いた私物のハイブラバッグを披露「バッグが大変なことになっております」
歌手・タレントの堀ちえみ（58）が21日、自身のブログを更新。“ラブブ”などのマスコットが付いたブランドバッグを紹介した。
【写真】“ラブブ”らマスコットが付いた堀ちえみの私物ハイブラバッグ
ブログでは「本日の出掛けるスタイル！」と私服コーディネートを紹介するのが日課となっている堀。この日は両肩に大きなリボンが付いたニットにスカートを合わせたかわいらしいコーディネートを披露した。
さらに「バッグが大変なことになっております」と、香港発の世界的人気キャラクター『ラブブ（LABUBU）』や、堀が「今再ブレイク」と紹介するモンチッチなどのマスコットがついたルイヴィトンのバッグを公開。「可愛い」とうれしそうに紹介した。
