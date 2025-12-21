M-1期待も2回戦辞退のオタク芸人、AKB48推しメンから“衝撃”の言葉…「目の前が真っ白」「これはショックやな」 メンバー名も明らかに
お笑いコンビのカラタチ（前田壮太、大山和也）が、21日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59）に登場した。
【動画】『M-1』決勝進出9組決定 エバース、ヤーレンズ、真空ジェシカら進出
今回は、「M-1ファイナリスト・エバース率いる東京ニュースター芸人徹底解剖SP」と題して、エバース、カラタチ、家族チャーハンがゲスト出演。
カラタチをめぐっては、前田のアイドルオタクぶりが明かされた。かつてはAKB48・渡辺麻友（当時）のガチファンで、3年、足しげく握手会に通ったという。しかし「事件」が起こった。
握手会の前に並んだ新規ファンが「初めて来ました」「はじめまして、ありがとう〜」と渡辺とやりとり。そのまま、前田にも「はじめまして、まゆゆで〜す！」と初めてのように言葉を投げかけたという。
再現VTRでは「あまりの衝撃に目の前が真っ白に」とナレーションが入り、スタジオからも「これはショックやな」と声があがった。前田はその後、櫻坂46・武元唯衣に推し変したという。
カラタチは、『M-1グランプリ』で2024年には準決勝に進出。今年は大山の体調不良のため、2回戦を辞退していた。
番組は、カンテレ・TVerで28日午後0時59分まで見逃し配信。
