¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡ÙÍ½¹ðÂè2ÃÆ¡¡¤µ¤ä¤«¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ò¼¨º¶
¡¡2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤ÎÍ½¹ðÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤ËTV¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡£´ÆÆÄ¤Î¿·Ë¼¾¼Ç·¡¢µÓËÜ¤ÎµõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¤ÎÁó¼ù¤¦¤á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¡¢°Û¶õ´ÖÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ìー¡¢²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³á±ºÍ³µ¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¤ÏTV¥·¥êー¥º¤ò2ÊÔ¤ËÊ¬¤±ºÆÊÔ½¸¤·¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø[Á°ÊÔ] »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ø[¸åÊÔ] ±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤½¤Î2ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë¡Ø[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ßÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤Ï¡¢¿·Ë¼¡¢µõÊ¥¡¢Áó¼ù¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¡ØÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÀµÅý¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊËâË¡¾¯½÷¤é¤·¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë