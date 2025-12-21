お笑い芸人、俳優、アスリート、アーティストなど、豪華な面々が参加した初の宮城県人会が開催。出席者が続々とSNSにてその模様を報告している。

■初の“宮城県人会”に豪華メンバーが勢ぞろい

狩野英孝は、「素晴らしき方々の中に入れてもらい感謝！」と綴り、宮城県人会に出席した総勢25名の集合ショットを投稿した。

写真の一列目には、向かって左から佐藤由規、森公美子、鈴木京香、高橋ジョージ、荒川静香、岸孝之が「東京・宮城県人会 since2025」と書かれた横断幕を持ち、その両サイドには熊谷和徳、伊達みきお（サンドウィッチマン）が並んだ。

このほか、山寺宏一、宮藤官九郎らに加えて、元乃木坂46の久保史緒里、Hey! Say! JUMPの八乙女光ら若手の姿も。狩野は、最後に「盛り上げよう東北！！」と結んだ。

これには「宮城県人会すごい豪華！」「宮城県人会強い！」と驚きの声が寄せられた他、「八乙女さんいた！ ほんと素晴らしき方々！」「千葉くんうれしそう」など八乙女や俳優の千葉雄大の姿にもコメントが寄せられた。

また、乃木坂46を卒業した久保について、「史緒里ちゃん遂に？宮城県人会デビュー」「久保史緒里ちゃん卒業後初の露出が県人会の集合写真とか良すぎる」「サンドさんとずっと話してたもんね」「元気そうでよかった」など、グループ卒業後初の露出が宮城県人会だったことについてよろこびや安堵する声も見られた。

■鈴木京香との2ショットも！マギー審司がオフショットを投稿

マギー審司も自身のInstagramで参加を報告。

「今回仕事の都合などで来れなかった方もたくさんいらっしゃったとはいえ、これだけ沢山のスターが『八芳園』に集まった分けですから」と綴り、鈴木京香との笑顔の2ショットをはじめ、 元アンジュルムのメンバー・佐々木莉佳子や久保史緒里との3ショットなど、計10点のオフショットを投稿。

「はじめはみんな緊張気味でしたが、終わってみると解散が名残惜しいくらい楽しすぎました!! 宮城県は激アツです!! 次が楽しみです♪」と、次回開催への期待を綴った。

■Hey! Say! JUMPの八乙女光もInstagramで参加を報告

Hey! Say! JUMPの八乙女光も、宮城県人会への参加を自身のInstagramで報告。

「初めて、宮城県人会を開催！とても素敵な会でした！地元トークも繰り広げられました！」と報告し、「これから益々、ふるさとの宮城を盛り上げて行きましょう！」と意欲的だ。

■サンドウィッチマン・伊達みきお、念願果たす

サンドウィッチマンの伊達みきおも自身ブログを更新し、念願の県人会を実現させたよろこびを綴った。

「前々から、僕がずーっとやりたいと言っていた宮城県人会がようやく開催されました！！やったー！」と続け、狩野と同じ集合ショットを投稿。

さらに、参加者全員の名前を紹介した他、会場となった東京・白金台の八芳園へのこだわりや感謝を明かしている。

