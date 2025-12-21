社内は有馬記念に向けて動き出している。４日には万哲さん、東京本社担当の高木君を交えて対談をした。先方からは「１５分くらい時間をもらえれば」とのこと。実際に始まると、万哲さんのしゃべりが止まらない。結局、１時間弱の濃密な時間。過去の有馬記念の振り返りとともに、改めて競馬に対する思いの深さに感じ入った。その内容は２２日付のスポニチ紙面に掲載予定。ぜひ、ご覧ください。ジャパンＣはゲート裏、輪乗りをする馬のそばに陣取って観戦した。本命のクロワデュノールは気配も良く見えたし、勢いをつけて４コーナーを上がってきた時は心が躍った。結果は４着。次こそと思える内容だったが、今年は休養に入る。来年を楽しみに待ちたい。レースはカランダガンが２分２０秒３のレコードＶ。高速決着を走り抜き、その反動はないのか。ジャパンＣより、間隔を空けて出走する馬に気持ちは動く。メイショウタバルは天皇賞・秋からのステップがいい。脚質からも東京の２０００メートルより、中山２５００メートルの方が合う。武豊は騎乗予定だった昨年のドウデュースが無念の出走取り消し。今年こその思いも込めて走る。（小林 篤尚）