¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹â¶¶¾°À®»á(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Â¼¾å½¡Î´¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂ®µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¹â¶¶¾°À®»á¡Ö½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖµÕ¤Ëº£¡¢¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¤¤¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¸«¶Ë¤á¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö(Â¼¾åÁª¼ê¤Ï)¤â¤È¤â¤ÈÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÁªµå´ã¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¾°À®»á¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£NPB¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦É½¾´¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨1²ó(2007Ç¯)¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨1²ó(2007Ç¯)¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó1²ó(Åê¼êÉôÌç¡§2007Ç¯)¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê1²ó(2007Ç¯)¤ò³ÍÆÀ¡¦¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
