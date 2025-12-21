¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ£±¶è£±¡Á£³°Ì¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÁáÂç¤ËÆþÉô¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔÂç¡Ö¶¯¤¤»þÂå¤¬Íè¤½¤¦¡×
¡¡ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç£±£³ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÁáÂç¤Ïà²«¶â´üáÅþÍè¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï£²£±Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÆþÉôÍ½ÄêÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢ËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¾å¿ùÆØ»Ë¡ÊÈ¬ÀéÂå¾¾±¢¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡£´Áª¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë¹â¹»¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î£±¶è¤Ç¤Ï¡¢Áý»Ò¤¬£±°Ì¡¢¿·ºÊ¤¬£²°Ì¡¢ËÜÅÄ¤¬£³°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁáÂç¤ÎÀèÇÚ¤âÇ®»ëÀþ¡£À¤³¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼²Æµ¨Âç²ñ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ïà»³¤ÎÌ¾ÃµÄåá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï£²£°£±£±Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÀÄ»³³Ø±¡¤ËÁá°ðÅÄ¤â¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¡ª¡©¡×¡ÖÅÔÂçÏ©¤Î·ë²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¥¹¥«¥¦¥È¤ä¤Ê¡×¡ÖÞ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤¤»þÂå¤¬Íè¤½¤¦¡×¡Ö¹â¹»±ØÅÁ£±¶è¥È¥Ã¥×£³¤òÁí¼è¤ê¤È¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£