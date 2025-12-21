「ねえ、付き合ってる？」 鈴木奈々＆イケメン後輩のペアルックに反響
モデルでタレントの鈴木奈々が21日にインスタグラムを更新。イケメン後輩タレントとの2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】後輩の背中に寄り添う鈴木奈々
鈴木が投稿したのは、モデルでタレントの益若つばさの新ブランド「MEND」のルームウェアを着た2ショット。写真には、所属事務所の後輩タレント、マーティンとお揃いのルームウェアで仲睦まじく寄り添う姿が収められている。
投稿の中で鈴木は「恋人が出来たら一緒に着たいなぁ〜」とつづり「「マーティンと本当は付き合ってるでしょ？」って聞かれるんですが、めちゃめちゃ友達です」とコメントしている。
彼女の投稿に益若が「ねぇ、付き合ってる？」と反応すると、ファンからも「お似合いなのになぁ」「マーティンいいと思うけどなー」などの声が集まっている。
■鈴木奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。2007年に雑誌『Popteen』のモデルとして芸能界デビュー。2011年、バラエティ番組への出演をきっかけにタレント業にも進出。プライベートでは2014年に一般男性と結婚。2023年に出演したテレビ番組で離婚を公表している。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（@nana_suzuki79）
