元NHK女子アナ・中川安奈、キュートなエプロン姿に反響「めっちゃ似合ってる」
フリーアナウンサーの中川安奈が20日までにインスタグラムを更新。エプロン姿のオフショットを披露すると、ファンから「素敵」「可愛い〜」といった反響が寄せられた。
【別カット】マネージャーが激写したキュートな瞬間
中川が「フィンランドに住んでいた時によく食べていたお料理を作らせていただきました」と投稿したのは、21日に放送された『ぺこもぐキッチン』（テレビ東京系）のオフショット。写真にはデニム素材のエプロンをつけた中川がカメラに笑顔を見せる様子が複数収められている。投稿の最後には、手で皿を持って料理を食べる彼女の姿も。中川はこの写真について「栗原心平さんのお料理があまりにもおいしくて、休憩中に頬張っていたらマネージャーさんに激写された様子」と説明。「スペースが限られていたので立ったままでいただいてすみません」とつづりつつ「もちろん完食させていただきました」と笑顔を絵文字を添えている。
エプロン姿のオフショットが公開された投稿に、ファンからは「エプロン姿、素敵」「めっちゃ似合ってる」「めっちゃくちゃ可愛い〜」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
